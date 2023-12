Mroczne odkrycie w Strefie Gazy. Żołnierza Izraela weszli do szkoły

Krwawe walki w Strefie Gazy wciąż trwają. Po zawieszeniu broni nie ma już śladu i obie strony konfliktu wróciły do ciężkich działań bojowych. Wojska IDF pokazały kolejne nagrania z walk w Gazie. Materiał udostępniła również agencja AP. Widać na nim ostrą wymianą ognia pomiędzy bojownikami Hamasu, a żołnierzami Izraela. W pewnym momencie można zauważyć, jak pocisk przelatuje kilkanaście centymetrów obok jednego z wojskowych IDF. Wszystko działo się na terenie szkoły, dlatego gdy Izraelczycy pokonali grupę terrorystów z Hamasu, ruszyli przeszukać teren. Wówczas okazało się, że w jednej ze szkolnej klas był szyb tunelu należący do Hamasu. Żołnierze dostali rozkaz zabezpieczenia znaleziska i zabroniono im tam wchodzić przed przybyciem saperów, ponieważ Hamas regularnie minuje szyby i wejścia do swoich tuneli. "Terroryści próbowali wciągnąć siły w śmiertelną zasadzkę i zostali wyeliminowani. Żołnierze przeszukali teren szkoły i odkryli szyb tunelowy wewnątrz jednej z sal lekcyjnych" - brzmi komunikat na stronie IDF.