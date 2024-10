Mroczne odkrycie pod domem w Libanie. Izrael pokazał nagranie

- Jesteśmy teraz w bunkrze, który znaleźliśmy pod libańskim domem w szyickiej wiosce zaledwie kilka kilometrów od naszej granicy. Ten bunkier był gotowy dla Hezbollahu. Batalion Radwan Forces miał planować tutaj atak na Izrael, by dokonać masakry na większą skalę niż 7 października. Zaplanowali, że motocyklami ruszą do miasta Kirjat Szemona, kibucu Jiftach, do wiosek w Izraelu, by przeprowadzić tam masakrę. Byli tu zaledwie kilka dni temu w tych łóżkach, z tą bronią. Znaleźliśmy też świeżą kawę i jedzenie - zdradził o odkryciu w Libanie kadm. Daniel Hagari, rzecznik izraelskiej armii. Siły Izraela depczą po piętach bojownikom Hezbollahu w Libanie. Tym razem pod ziemią znaleziono tunel prowadzący do pomieszczenia, w którym ukrywali się terroryści. Agencja AP udostępniła nagranie wojsk IDF z miejsca odkrycia. Widać na nim, że długi tunel prowadził do miejsca, gdzie była sypialnia z kilkoma łóżkami, kuchnia czy łazienka. Oprócz tego znaleziono również broń, motory i kamizelki kuloodporne. Wszystko to pod zwykłym domem w jednej z szyickich wiosek przy granicy z Izraelem. Podczas nalotu na tunel zginął jeden bojownik Hezbollahu. Izraelscy przywódcy i wojsko od lat oskarżają Hezbollah o ukrywanie broni i bojowników w domach oraz innych cywilnych budynkach w przygranicznych wioskach. Izraelskie wojsko prowadzi tam operacje mające na celu rozbicie infrastruktury militarnej Hezbollahu wzdłuż granicy obu krajów.