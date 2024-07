Możliwe rosyjskie ataki sabotażowe na bazy USA w Europie. Służby otrzymały informacje

Informacje, do jakich amerykańskie służby dotarły w ciągu ostatnich dwóch tygodni, były wystarczająco alarmujące, by po raz pierwszy od dekad podnieść w europejskich bazach USA poziom alertu bezpieczeństwa. CNN nie podała jednak szczegółów dotyczących zagrożenia - nie wiadomo, kim mogłaby się posłużyć Rosja, by siać zamęt i zorganizować sabotażowe akty.