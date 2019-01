"Mówił, że nazywa się Andrzej Duda". Świadkowie o incydencie przed Pałacem Prezydenckim

Ze względu na badania psychiatryczne policja nie może przesłuchać 36-latka, który autem wjechał w bramę Pałacu Prezydenckiego. Mundurowi czekają na wyniki badań krwi, bo to, co mężczyzna krzyczał po zatrzymaniu może wskazywać na zażycie narkotyków.

Kierowca golfa został przewieziony do szpitala psychiatrycznego przy ul. Nowowiejskiej - podaje wyborcza.pl. 36-latek pozostaje pod obserwacją i na razie lekarze nie zdecydowali o zgodzie na przesłuchanie.

Służby prasowe stołecznej policji informują, że auto zostało przeszukane, ale nie było w nim podejrzanego. Do tej pory 36-latek nie miał kłopotów z prawem, nie licząc kilku wykroczeń drogowych.

Pościg i auto na zapadni

Wszystko rozpoczęło się ok. godz. 13:40 we wtorek na ul. Focha. 36-latek jechał volkswagenem golfe, pod prąd i potrącił policjanta, który chciał go zatrzymać.