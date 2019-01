Auto uderzyło w ogrodzenie Pałacu Prezydenckiego. Ranny funkcjonariusz

Nieznany mężczyzna uderzył w zaporę przed Pałacem Prezydenckiego. Samochód, którym próbował wjechać, zatrzymał się na zapadni przed bramą Pałacu. Ranny policjant trafił do szpitala. Prezydent Andrzej Duda zapewnia, że Pałac jest dobrze chroniony.

Informację potwierdził nam Błażej Spychalski, rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy. – Do sytuacji doszło ok. 13.40. Auto z impetem chciało sforsować bramę Pałacu. Samochód zatrzymał się na zapadni przed bramą. Całą sytuację widzieliśmy przez okna Pałacu Prezydenckiego. Służby: policja i SOP zatrzymały mężczyznę – mówi nam Błażej Spychalski.

Według Radia Zet, młody kierowca zatrzymany przez policję i SOP na wysokości wjazdu do Pałacu Prezydenckiego. Wcześniej jechał autem ulicą Focha pod prąd. Potrącił policjanta, który próbował go zatrzymać i wjechał na Krakowskie Przedmieście. Potrącony policjant trafił do szpitala. Z kolei Polskie Radio podaje, że mężczyzna ma 36 lat. Został zatrzymany przez służby.