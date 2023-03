Mówią wprost o skandalu z autami spalinowymi. "Nie wróżę nic dobrego"

- Trend, który widzimy w polityce klimatycznej UE jest dostosowywany do interesów ekonomicznych wielu państw, co z jednej strony może budzić słuszny sprzeciw, ale z drugiej powinniśmy dążyć do tego, żeby wykorzystać te obszary. Polska jest jednym z największych producentów baterii do pojazdów elektrycznych w UE, mamy inwestycje koreańskie, być może będą jeszcze niemieckie. Powinniśmy mieć świadomość, że każdy problem jest dla nas szansą i go odpowiednio wykorzystać - podsumowuje Wiech.