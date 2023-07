Mówi o "piątek kolumnie". Posłanka przestrzega przed Giertychem

We wtorek lider Polski 2050 Szymon Hołownia przekazał, że w najbliższych dniach pakt senacki może zostać dopięty. Wkrótce ma też odbyć się spotkanie liderów opozycji. Jak wskazała w programie "Tłit" WP Anita Kucharska Dziedzic z Lewicy, dotychczasowe ustalenia mówią o tym, że Koalicja Obywatelska wskaże 40., a reszta opozycji 25 kandydatów na tzw. miejsca biorące. Otwarty ma być temat "okręgów pisowskich". Wciąż pojawiają się natomiast spekulacje, czy w ramach paktu do Sejmu będzie kandydował Roman Giertych. - Romana Giertycha w pakcie senackim nie ma. Jak będzie startował, to będzie działał na korzyść PiS-u, bo się rozbiją głosy tych, którzy będą chcieli zagłosować na popularnego polityka. Każdy, kto będzie chciał startować poza paktem senackim, będzie działał na korzyść PiS-U. To się kiedyś nazywało piątą kolumną - stwierdziła polityk Kucharska-Dziedzic.