Moskwa grozi Zachodowi zerwaniem współpracy w kosmosie

Jego zdaniem, to jest nie do przyjęcia. Sankcje paraliżują rosyjskie firmy zajmujące się zaawansowanymi technologiami. "Ich celem jest zniszczenie gospodarki Rosji, pogrążenie naszych obywateli w rozpaczy i głodzie oraz rzucenie naszego kraju na kolana" - powiedział Rogozin. Ale jak dodał, to się nie uda.