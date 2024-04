Morawiecki zaprasza Hołownię na debatę. "To będzie pouczające"

Hołownia zaleca wstrzemięźliwość

Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia odniósł się do wpisu b. premiera w rozmowie z dziennikarzami. - Jeśli mam rozmawiać o medycynie, to chcę rozmawiać z lekarzem, a nie znachorem. Jeśli dziś Morawiecki oferuje się z wykładami, jak poukładać finanse publiczne i gospodarkę, to wołałbym posłuchać kogoś, kto nie doprowadził do tego, że w Polsce zamknęło się lub zawiesiło ponad pół mln jednoosobowych działalności gospodarczych i że nie byliśmy w stanie uzyskać środków z KPO - powiedział lider Polski 2050.