Morawiecki wytknął Tuskowi, że dostał prezent. "Ile jest wart?"

- Rząd PO wyprzedał majątek narodowy za 58 mld. Sprzedawali nawet kolejkę na Kasprowy Wierch, nagrania Krzysztofa Krawczyka i Czerwonych Gitar. Gdzie są te pieniądze, na co one poszły, na co się rozeszły? Gdyby PO doszła do władzy, to byłoby jak w Lidlu, tydzień niemiecki i linie lotnicze do Niemców, tydzień francuski i firmy energetyczne do Francuzów. Genów nie oszukasz, sprzedaliby lasy, Bałtyk i Tatry. My odzyskaliśmy bardzo wiele firm dla Polski. Mamy niezależność energetyczną od Rosji, Baltic Pipe. Nie pozwolimy panu Tuskowi zawiesić na Polsce tabliczki "na sprzedaż" - kontynuował Morawiecki.