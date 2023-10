Morawiecki próbował dopiec Tuskowi. Już na samym początku

- To ja na Radzie Europejskiej postawiłem twarde weto przeciwko nielegalnej imigracji. Na Radzie Europejskiej dowiedziałem się, że Donald Tusk ma tam obiecane stanowisko za to, że jak dojdzie do władzy, to przyjmie nielegalnych imigrantów. Partia Tuska w UE już przyjmuje pakt migracyjny. My proponujemy referendum, a w 2017 roku Donald Tusk groził karami Polsce. My obronimy Polaków przed gwałtami oraz podpalonymi samochodami. Prawo i Sprawiedliwość jest gwarantem bezpieczeństwa - mówił Morawiecki.