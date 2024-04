Będzie zemsta na Jakim? "Zagalopował się"

- Podkreślę tylko, że największe starty w sejmikach poniósł PSL idący z Trzecią Drogą, a to świadczy chyba o tym, że to betonowe koło, które Tusk rzucił Kosiniakowi-Kamyszowi i Hołowni, czy Czarzastemu nie jest dla nich tak korzystne. W drugą stronę to działa, bo może się pochwalić, że jako koalicja ma jako taki wynik. Ale to nie jest wynik, na który liczyli - powiedział.