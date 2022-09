Mateusz Morawiecki: świat patrzy na kompromitację rosyjskiej armii

Premier Mateusz Morawiecki przestrzega, że możemy mieć do czynienia z eskalacją działań ze strony Rosjan. W jego przekonaniu, to może być reakcja na znaczne osłabienie. - Rosyjski niedźwiedź jest zraniony i niestety możemy się spodziewać w najbliższym czasie eskalacji przemocy oraz fali rosyjskiej agresji; nie zmienia to faktu, że z każdym kolejnym dniem putinowski reżim słabnie, traci krew i powietrze - ocenił szef rządu.