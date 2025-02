Morawiecki wyszedł z prokuratury. "Odmówiłem składania wyjaśnień"

Były premier Mateusz Morawiecki stawił się w czwartek w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie. Jak poinformował po wyjściu tuż przed godz. 12, "odmówił składania wyjaśnień". Dodał, że kiedy zapozna się z aktami, "niezwłocznie przystąpi do następnych czynności".

Na pytanie o to, czy usłyszał zarzuty w sprawie wyborów korespondencyjnych z 2020 r. odpowiedział, że oczywiście. - Tutaj państwo postąpili zgodnie z procedurą i przedstawili mi zarzuty - stwierdził.

Rozmowę z mediami były premier zakończył stwierdzeniem: "proszę mnie nie ciągnąć za język, bo ja nie wiem dokładnie, co zgodnie z procedurą mogę powiedzieć". Gdy wyszedł na zewnątrz, powitały go kolejne okrzyki zwolenników, którzy skandowali: "Mateusz".

- Zarzut ten dotyczy przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków urzędniczych ws. organizacji wyborów korespondencyjnych - dodał prokurator, podkreślając, że Morawiecki nie przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu.

Wcześniej, przed wejściem do prokuratury, poseł PiS wrócił w swojej wypowiedzi do czasów pandemii COVID-19, którą nazwał "strasznym czasem", o którym "za szybko zapomnieliśmy". - I w tamtym czasie trzeba było podejmować odważne decyzje i nie bałem się podejmować takich decyzji, które wypełniały konstytucję - mówił.

- Dzisiaj jestem ścigany za wolę organizacji wyborów prezydenckich - stwierdził też, dodając, że "realizacja wyborów była jego obowiązkiem". - I gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, czy zlecać prace przygotowawcze do realizacji wyborów, to bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął - powiedział, na co rozległy się brawa i okrzyki "dziękujemy" ze strony zgromadzonych działaczy PiS-u.