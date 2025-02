Morawiecki: Wtedy trzeba było podejmować odważne decyzje

Mówiąc o czasie pandemii COVID-19, poseł PiS przekazał, że "to był straszny czas", o którym "za szybko zapomnieliśmy". - I w tamtym czasie trzeba było podejmować odważne decyzje i nie bałem się podejmować takich decyzji, które wypełniały konstytucję - powiedział Morawiecki.

- Dzisiaj jestem ścigany za wolę organizacji wyborów prezydenckich - stwierdził też były premier, dodając, że "realizacja wyborów była jego obowiązkiem". - I gdybym miał jeszcze raz podejmować decyzję, czy zlecać prace przygotowawcze do realizacji wyborów, to bym jeszcze raz taką samą decyzję podjął - powiedział, na co rozległy się brawa i okrzyki "dziękujemy" ze strony zgromadzonych działaczy PiS-u.