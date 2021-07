Morawiecki o wyroku TSUE: Nie zgadzam się na dyskryminację Polski

- Mamy procedurę wyboru Krajowej Rady Sądownictwa, która jest niemalże tożsama do hiszpańskiej. Kiedy hiszpańska działała przez wiele lat, nikt nie miał co do tego wątpliwości. Kiedy my zmieniamy przepisy, nagle zaczyna to komuś przeszkadzać. Nie zgadzam się na traktowanie Polski inaczej, gorzej. Nie zgadzam się na taką dyskryminację - podkreślił premier.