Morawiecki dostał pytanie. "My się do takiej UE nie zgłaszaliśmy"

Nawiązując do sprawy Turowa, szef rządu przypomniał decyzję TSUE z maja 2021 r., że Polska musi natychmiast zaprzestać wydobycia węgla. Ten wyrok jest skandaliczny. My się do takiej UE nie zgłaszaliśmy, w której jedna sędzia - tak było w wyroku TSUE - może kazać zamknąć elektrownię, która zaopatruje w energię kilka milionów Polaków - mówił.