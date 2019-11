Mońki znowu jadą do USA. Wielka feta po zniesieniu wiz

- Cieszymy się ogromnie. Po tylu latach zdarzyła się wspaniała rzecz. Rodziny emigrantów będą mogły się swobodnie odwiedzać. Spodziewam się fali wyjazdów, ale też powrotów - mówi WP burmistrz Moniek Zbigniew Karwowski.

Wizy do USA zniesione. Polacy szykują się do podróży

Nie on jedyny. Wśród kilkuset świeżych ogłoszeń Polaków, którzy właśnie planują swój "american dream" znajdujemy jeszcze mechanika, kierowcę ciężarówki, murarza, hydraulika, grafika komputerowego. Nauczycielka planuje zamieszkać u rodziny w Los Angeles, a przy okazji popracować przy opiece nad dziećmi. Planują, że wjadą do Stanów bez wiz i spróbują się jakoś urządzić.

W Polsce była dyrektorem. W USA sprzątała domy

Połowa jej rodziny jest w USA. Brat od 19 lat pracuje na czarno, a kuzyn 17. Znajomi już piszą do niego na Facebooku jak po zniesieniu wiz wprowadzić się do USA.

Zniesienie wiz do USA. LOT komentuje

Tymczasem w Polskich Liniach Lotniczych LOT szybko wyprzedają się bilety na połączenia tuż po 11 listopada (data zniesienia formalności). - W wyniku wprowadzenia ruchu bezwizowego spodziewamy się wzrostu zainteresowania naszymi połączeniami do Stanów Zjednoczonych nawet o kilkanaście procent. W przyszłym roku uruchomimy kolejne połączenia – 3 maja z Krakowa do Nowego Jorku i 5 sierpnia z Warszawy do San Francisco. Tym samym, w swojej ofercie LOT ma już 9 bezpośrednich połączeń do USA realizowanych z trzech miast w Polsce - informuje biuro prasowe linii lotniczych.