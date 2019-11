Polacy bez wiz do USA od listopada. Dowiedz się, jak Polska dołączy do ruchu bezwizowego

Na wspólnej konferencji prasowej Andrzej Duda i Georgette Mosbacher ogłosili, że wizy do USA zostaną zniesione dla Polaków już w listopadzie. Sprawdź, na jakich zasadach Polacy pojadą do Stanów Zjednoczonych.

Wizy do USA dla Polaków zostaną zniesione w listopadzie. Georgette Mosbacher i Andrzej Duda. (East News, Fot: AP/Associated Press/East News)

Polacy pojadą do USA bez wiz. Wielka zmiana 11 listopada

– Od 11 listopada 2019 roku będzie możliwe bezwizowe podróżowanie do USA na okres do 90 dni w celach turystycznych i biznesowych – powiedział na konferencji prasowej Andrzej Duda. Prezydent wystąpił wraz z ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce, Georgette Mosbacher.

Polacy bez wiz do USA. Jakie warunki trzeba będzie spełnić, by pojechać do Stanów?

O zniesieniu wiz dla Polaków władze USA informowały już przed wyborami parlamentarnymi z października. Donald Trump podpisał wtedy zgodę na przyjęcie Polski do programu bezwizowego. Ambasada amerykańska donosiła, że procedury potrwają jeszcze kilka miesięcy. Ruch bezwizowy miał zostać otwarty w pierwszej połowie 2020 roku.

Od 11 listopada Polacy będą mogli podróżować do USA w celach służbowych lub turystycznych na okres do 90 dni. Będą musieli posiadać paszport zgodny ze standardem VWP (Program Ruchu Bezwizowego), zarejestrować się online za pośrednictwem ESTA, czyli Elektronicznego Systemu Autoryzacji Podróży oraz spełnić standardowe warunki programu VWP. Obecnie autoryzacja w ESTA kosztuje 14 dolarów i jest ważna przez dwa lata.