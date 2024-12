Mrożące krew w żyłach nagrania z momentu katastrofy lotniczej w Kazachstanie. W pobliżu miejscowości Aktau 25 grudnia rozbił się samolot pasażerski. Teraz agencja AP udostępniła dramatyczne nagrania świadków. Na jednym z nich uchwycono lot maszyny tuż przed rozbiciem się o ziemię. Można zauważyć, że piloci starali się przygotować samolot do awaryjnego lądowania, jednak ten nie współpracował i nagle zaczął tracić wysokość. Następnie doszło do silnej eksplozji, która rozerwała maszynę na pół. Przerażające nagranie zaraz po katastrofie ukazało, że pasażerowie z tylnej części samolotu mieli więcej szczęścia, a większość z nich przeżyła moment uderzenia. Wstępne informacje zaraz po katastrofie wskazywały na problemy techniczne maszyny po zderzeniu ze stadem ptaków w powietrzu. Sprawa jest jednak rozwojowa i niewykluczone, że we wszystkim maczali palce Rosjanie. Ekspert lotniczy Grzegorz Brychczyński sugeruje, że uszkodzenia samolotu mogą wskazywać na wybuch w pobliżu maszyny, co mogło spowodować utratę sterowności. Niewykluczone, że był to rosyjski pocisk. Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy trwa, a władze Kazachstanu i Azerbejdżanu współpracują w celu wyjaśnienia okoliczności tego tragicznego zdarzenia.