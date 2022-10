"To byłaby katastrofa". Stoltenberg nie zostawia wątpliwości

- Wojna jest z natury nieprzewidywalna, więc nie będę spekulować, jak długo będzie trwać. Powiem tylko dwie rzeczy. Jesteśmy gotowi wspierać Ukrainę tak długo, jak to konieczne. Nie możemy pozwolić, aby Putin wygrał tę wojnę. Byłaby to katastrofa i tragedia dla Ukraińców, a także uczyniłoby to nas - sojuszników NATO - bardziej bezbronnymi. Wtedy Putin mógłby dojść do wniosku, że może osiągnąć swoje cele przy pomocy siły militarnej. W tym przypadku tej lekcji nauczyłby się nie tylko on, ale także wszyscy autorytarni przywódcy świata - mówił Stoltenberg.