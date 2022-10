Szef MON Ukrainy: Rosjanie uciekną z Chersonia

- Przeciwnik przegrupowuje się, wzmacniając kontyngent wojskowy w Chersoniu i wycofując stamtąd jednostki niebojowe, takie jak Federalna Służba Bezpieczeństwa i Gwardia Narodowa. Trzeba rozumieć, czym w istocie jest prawy brzeg Dniepru. To rosyjska pięta Achillesa w zachodniej części okupowanego terytorium. Jeśli Ukraińcy dotrą do Dniepru, to Rosjanom posypie się cały front zaporoski, aż do Przesmyku Perekopskiego oddzielającego okupowany Krym od Ukrainy - przekonywał Żdanow.