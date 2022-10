"Oficerowie Rosji uciekają". Nowe informacje spod Chersonia

Jak wskazuje amerykański thin thank Instytut Study of Ware, na bieżąco śledzący zdarzenia na frontach ukraińskiej wojny, prawdopodobnym miejscem starcia przeciwnych armii będzie uszkodzony most na Dnieprze, który rosyjscy żołnierze usiłują zastąpić pontonową przeprawą. Rosjanie ewidentnie przygotowują serię akcji opóźniających kontratak Ukrainy.