Zaginięcie Weroniki. 23‑letnią studentkę nagrały kamery monitoringu

Weronika Jędras, 23-letnia mieszkanka Katowic, zaginęła po tym, jak 17 grudnia wsiadła do pociągu do Szklarskiej Poręby. Miała ze sobą dużą czarną torbę podróżną. Pociąg musiał awaryjnie zatrzymać się między dwiema stacjami w Wałbrzychu z powodu drzewa na torach. To wtedy widziano ją po raz ostatni. Dziewczyna miała nie zabrać ze sobą telefonu komórkowego.