Zaginięcie Weroniki. Nowy trop ws. 23‑letniej studentki

Weronika Jędras, studentka z Katowic, zaginęła 17 grudnia. Ostatni raz widziano ją, gdy wsiadała do pociągu we Wrocławiu, kierując się do Szklarskiej Poręby. Podróż została przerwana awaryjnym postojem w Wałbrzychu, gdzie pasażerowie musieli przesiąść się na komunikację zastępczą. Od tego momentu nie ma z nią kontaktu.