Media ujawniają kulisy pracy w RMF FM. Wstrząsające relacje pracowników

- W 2015 roku pojechaliśmy nagrywać audiobooka z Agatą Dudą. Przed nagraniem zadzwonił do mnie Balawajder i zapytał, czy jestem wilgotna i podniecona, bo to pierwszy wywiad z pierwszą damą. Często pozwalał sobie na seksistowskie żarty. Kiedyś usłyszałam: "co ty taka niewyspana? Spałaś, czy się ruch***?". Innym razem powiedział do mnie: "będziecie zap*** jak Żydzi w getcie, a tobie jeszcze każę nosić opaskę na ramieniu" - dodaje kobieta.