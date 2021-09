Wiemy, o czym Morawiecki będzie rozmawiał z Merkel

Komisja Europejska zwraca się do TSUE o nałożenie kar finansowych na Polskę za działalność Izby Dyscyplinarnej. Jak zareaguje polski rząd? - Polski rząd przedstawi swoje argumenty przed Trybunałem Stanu. Jeżeli chodzi o środki zabezpieczające, to one zostały de facto wykonane przez Sąd Najwyższy i to jest za daleko idący wniosek z KE, żeby nakładać kary za coś, co zostało wykonane - mówił rzecznik rządu Piotr Müller w programie "Tłit" Wirtualnej Polski. - Jeśli chodzi o wyrok główny TS w innej sprawie, to my zapowiedzieliśmy, że w ramach pakietu reform, które będą przedstawione w wymiarze sprawiedliwości, część z tych rzeczy pokrywa się z refleksjami, które my włączamy - dodał. - Jestem przekonany, że te środki (w ramach Krajowego Planu Odbudowy - przyp. red.) będą wypłacone - zapewnił. Müller pytany był również o zaplanowane na sobotę spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego i kanclerz Angeli Merkel. Jak zapowiedział, poruszonych zostanie na nim "kilka tematów". - Jeden to bezpieczeństwo granic zewnętrznych UE. Kwestie związane z tym, jak powinna wyglądać UE, żeby napięcia w Unii niwelować, to też bez wątpienia będzie jeden z tematów - wskazał rzecznik rządu.