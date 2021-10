Młodzież ma dość religii w szkole. Ksiądz odpowiada

Coraz więcej młodzieży w Polsce nie chce uczęszczać na lekcje religii. W Łodzi aż 72 proc. uczniów szkół średnich nie będzie chodzić na religię w roku szkolnym 2021/2022. O komentarz do tego trendu poprosiliśmy księdza Jacka Prusaka. - Na dzień dzisiejszy to jest fala takiego społecznego protestu w tej grupie wiekowej. Ewidentnie Kościół w Polsce nie ma pomysłu jak z tego klinczu wyjść. To jest ciągle szukanie przyczyn w świecie poza samą instytucją - powiedział duchowny w programie "Newsroom" WP. Kapłan podkreślił, że obecna młodzież "jest bardzo sfrustrowana tym, co widzi w Kościele i tym, co Kościół wizerunkowo ze sobą robi".