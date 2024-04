Młody rolnik szczerze o rozmowach z Tuskiem. Podaje datę, kiedy "wybuchnie ogólne wkurzenie"

Po ostatnim spotkaniu z rolnikami wiceminister Michał Kołodziejczak mówił tak: - Zaproponowałem stronie rolniczej, by usiąść wspólnie jeszcze raz do rozmowy i by schemat ściągnięcia zbóż, czy formy wypłat pieniędzy - jak one i w jakiej ilości trafią do rolników - żeby wypracować to wspólnie. Wiem, że to będzie bardzo trudna rozmowa. Mamy pewne ramy finansowe, których musimy się trzymać.