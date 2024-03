"Uwłaczające". Kosiniak-Kamysz zrecenzował słowa Wojciechowskiego

Kosiniak-Kamysz oświadczył, że taka propozycja to coś "kompletnie nieprzyzwoitego". -To jest stanowisko nie do przyjęcia. To stanowisko jest obraźliwe, uwłaczające dla polskich rolników. Nie tak ma postępować komisarz ds. rolnictwa. Ma załatwić sprawę, którą zepsuł, ma ją naprawić, a nie prowadzić ją w ten sposób, że będzie "wujkiem dobra rada - powiedział Kosiniak-Kamysz.