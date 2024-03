Wybudują schrony? Szef MON zapowiada nowy program

- Wczoraj mieliśmy raport, chętnych do wstąpienia do polskiego wojska jest najwięcej w ostatnich latach, a po 1989 roku na 100 proc. Pierwszych 10 dni marca to jest ponad tysiąc osób, które się zgłosiły do dobrowolnej, zasadniczej służby wojskowej - podkreślił szef MON.