Ministerstwo Zdrowia. "Pracownicy muszą podpisywać lojalki"

Ministerstwo Zdrowia wymaga od wszystkich pracowników podpisywania specjalnych oświadczeń. Chodzi o zachowanie w tajemnicy wszelkich informacji, których resort nie ujawnił opinii publicznej. Również po rozwiązaniu lub wygaśnięciu umowy.

"Gazeta Wyborcza", która dotarła do treści oświadczenia donosi nieoficjalnie, że dostali je do podpisu wszyscy pracownicy resortu. "Zrobiono to tylko po to, by nas zastraszyć. (...) są na pewno tacy, na których to podziała" - mówi gazecie pracownica resortu.