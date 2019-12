Popularny lek na cukrzycę zanieczyszczony. Jest komentarz ministerstwa zdrowia ws. metforminy

Afera wokół metforminy. Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński poinformował, że resort otrzymał ostrzeżenie od Europejskiej Agencji Leków, że w laboratoriach poza Polską zostały wykryte zanieczyszczenia w lekach zawierających ten preparat.

Janusz Cieszyński podkreślił, że na razie nie ma informacji, by leki w Polsce były zanieczyszczone i że lek może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjentów. Metformina wciąż jest dostępna w aptekach. Na godzinę 13.00 zwołano w Ministerstwie Zdrowia sztab kryzysowy.

Metformina zanieczyszczona. Skażone próbki w Niemczech i Azji

Substancją toksyczną jest N-nitrozodimetyloamina (NDMA). Jest bardzo niebezpieczna dla wątroby, ma działanie rakotwórcze. NDMA jest wstrzykiwana szczurom, by przyspieszyć u nich postęp choroby nowotworowej. Normy substancji w badanych próbkach miały być przekroczone nawet kilkunastokrotnie.

Bierzesz metforminę? Skontaktuj się z lekarzem

Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. Według statystyk w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki cierpiące na zespół policystycznych jajników.

Pacjenci, którzy biorą metforminę, powinni udać się do swojego lekarza. W zależności od przekazanych przez resort zaleceń, podejmie on decyzję, co dalej.