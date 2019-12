Popularny lek na cukrzycę zanieczyszczony. Sztab kryzysowy ws. metforminy

W Polsce metforminę przyjmuje niemal 2 mln Polaków chorych na cukrzycę. W związku z informacjami o zanieczyszczeniu preparatu w Ministerstwie Zdrowia zaplanowano posiedzenie sztabu kryzysowego. Resort wycofa lek? Co z pacjentami?



Metformina to bardzo popularny lek podawany przy cukrzycy typu II i przyjmowany przez ogromną grupę pacjentów. Według statystyk w Polsce przyjmuje ją stale ok. 1,8 mln pacjentów. Poza cukrzykami, również pacjentki cierpiące na zespół policystycznych jajników.

Metformina zanieczyszczona. Ministerstwo Zdrowia zwołuje sztab kryzysowy

Bierzesz metforminę? Skontaktuj się z lekarzem

Michał Sutkowski, członek zarządu Kolegium Lekarzy Rodzinnych w Polsce, radzi pacjentom, którzy przyjmują metforminę, by jak najszybciej udali się do swojego lekarza rodzinnego. W zależności od przekazanych przez resort zaleceń, podejmie on decyzję co dalej. Najprawdopodobniej zaproponuje zmianę leku.