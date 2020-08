Minister edukacji: Wytyczne dla dyrektorów muszą być ogólne

Powrót do szkół. Krytyka małopolskiej kurator edukacji

- Dużo decyzji w tym zakresie należało do dyrektorów. Jeśli więc dyrektor nie dawał nauczycielom wytycznych z jakiego komunikatora mają korzystać do łączenia się z uczniami i w efekcie uczniowie, aby wziąć udział w zajęciach musieli korzystać z 7 różnych komunikatorów, to był to błąd popełniony na miejscu - dodawał Piontkowski.