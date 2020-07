Rekonstrukcja rządu. Ryszard Terlecki blokuje powrót Jarosława Gowina

- Ważna jest dla nas kwestia młodzieży, bo to przyszły elektorat i ten elektorat, który niechętnie czy w mniejszej części chętniej na nas patrzył w wyborach. Myślimy nad tym, jak to zmienić - przyznaje Terlecki.

I wyjaśnia: - Jednym z powodów jest niestety nasze pewne zaniedbanie. Nie przeprowadziliśmy reformy programowej [w edukacji] i to jeden z tych elementów, które się teraz będą mściły. Rzecz dotyczy też szkolnictwa wyższego, gdzie postąpiliśmy z przyczyn, można powiedzieć, koalicyjnych, czyli oddając to ministerstwo koalicjantowi. Postąpiliśmy wbrew naszemu programowi, naszym zapowiedziom wyborczym przed 2015 rokiem.

Szef klubu parlamentarnego PiS tym samym jawnie uderza w Jarosława Gowina, lidera koalicyjnego Porozumienia. To on bowiem - jako minister nauki - odpowiedzialny był od 2015 roku za szkolnictwo wyższe. Jego reformy jednak stały w sprzeczności z tym, co chciała forsować radykalniejsza część PiS i obozu Zjednoczonej Prawicy. Terlecki w czwartek dał głośno temu wyraz.