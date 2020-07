Barbara Nowak nazywa Trzaskowskiego "głównym polskim genderystą". Twierdzi, że chce "zwiększyć grupę LGBT"

Barbara Nowak, małopolska kurator oświaty, przeciwniczka środowisk LGBT, uderzyła w Rafała Trzaskowskiego. Stwierdziła, że kandydat KO na prezydenta jest "głównym polskim genderystą".

Barbara Nowak w środę na antenie Radia Maryja wypowiadała się na temat prezydenckiego projektu wpisania zakazu adopcji dzieci przez pary jednopłciowe do konstytucji.

- Jeżeli słyszymy o tym, że będzie wprowadzany z inicjatywy prezydenta zapis prawny do konstytucji o zakazie adopcji dzieci przez pary jednopłciowe, to jest to z mojego punktu widzenia rozwiązanie korzystne, bo pozwala zagwarantować wszystkim dzieciom prawo do wychowania w tej właściwej, podstawowej komórce społecznej pozostawionej pod szczególną opieką państwa, czyli rodzinie - mówiła Barbara Nowak, cytowana przez dziennik.pl.

"Kłamią, oszukują, deprawują"

Barbara Nowak to małopolska kurator oświaty, która wielokrotnie sprzeciwiała się środowiskom LGBT. Kiedy miasto Gdańsk promowało program ZdrovveLove - warsztaty z zakresu edukacji psychoseksualnej dla uczniów i uczennic szkół ponadpodstawowych - stwierdziła, że środowiska LGBT "tworzą programy niezgodne prawem polskim". A w dodatku "kłamią, oszukują i deprawują".

Wcześniej nagłośniła "bulwersujące" zgłoszenie od rodziców dzieci przebywających na jednej z kolonii, którym wychowawczyni miała czytać poradnik o "stosunkach płciowych". Nie potrafiła jednak udowodnić, że ta sytuacja miała rzeczywiście miejsce.

"Przewiduje rzeczy niepojęte dla człowieka"

Na antenie Radia Maryja w środę atakowała Rafała Trzaskowskiego: - Wielokrotnie wypowiadałam się na temat działań Rafała Trzaskowskiego w Warszawie, który jest osobą niewiarygodną. Podpisał Kartę LGBT+, a ona jest szalenie szkodliwa, bo jest zapowiedzią, że wbrew woli rodziców zostanie wprowadzony do wszystkich szkół obowiązkowy program "seksualizujący" dzieci.

Według Nowak to program, który "przewiduje rzeczy niepojęte dla człowieka". A jego zainteresowania kieruje są w sposób absolutnie zdeterminowany "do sfery seksu, do poznawania własnych stref przyjemności fizycznej i stymulowania". - Rafał Trzaskowski nigdy z tego nie zrezygnował - mówiła kurator.

- To jest poważne zamierzenie głównego genderysty w Polsce Rafała Trzaskowskiego, by zwrócić uwagę dzieci na różnego rodzaju działania, które mają ich wybić z pewności czy są chłopcem, czy dziewczynką - stwierdziła Barbara Nowak. - Rozchwiać ich po to, żeby bardzo mocno zwiększyć tę grupę homoseksualistów, biseksualistów i transseksualistów - dodała.

