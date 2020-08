Powrót do szkoły. Prof. Włodzimierz Mazur ostrzega: powinno rozważyć się masowe testowanie nauczycieli

Powrót do szkoły coraz bliżej. Wątpliwości co do decyzji rządu mają nie tylko rodzice, ale też i eksperci. - Uważam, że w tych regionach, gdzie jest wysoka zapadalność na koronawirusa, trzeba rozważyć wariant testowania nauczycieli - powiedział prof. Włodzimierz Mazur, śląski konsultant w dziedzinie chorób zakaźnych.

Powrót do szkoły. Prof. Włodzimierz Mazur popiera pomysł testowania nauczycieli (East News)