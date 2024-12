Zwłoki w podwoziu. Szokujące doniesienia

Na lotnisku Kahului w Maui na Hawajach doszło do makabrycznego odkrycia - podał "Independent". W komorze podwozia samolotu United Airlines, który przyleciał z Chicago, znaleziono ciało. Miejscowa policja prowadzi "aktywnie prowadzi dochodzenie" w tej sprawie.

Przedstawiciele linii lotniczych United Airlines poinformowali, że "ciało znaleziono w komorze podwozia samolotu po przylocie na lotnisko Kahului w Maui we wtorek, 24 grudnia".

Na razie nie wiadomo, jak i kiedy mężczyzna dostał się do podwozia, do którego dostęp był możliwy wyłącznie od zewnątrz samolotu Boeing 787-10.

Firma poinformowała, że ​​współpracuje z organami ścigania przy dochodzeniu. Na tym etapie jednak policja z Maui nie ujawnia żadnych szczegółów poza potwierdzeniem, że ujawnione zwłoki należały do mężczyzny.

Według CNN, ukrywanie się w komorze podwozia to najczęstsza metoda stosowana przez pasażerów na gapę. Jednak jest to niezwykle niebezpieczne, ponieważ może prowadzić do hipotermii i hipoksji podczas wznoszenia się samolotu.