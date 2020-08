Łódź. Odwołanie kuratora oświaty. Ryszard Terlecki: ideologia LGBT dehumanizuje społeczeństwo, trzeba bronić przed nią dzieci

Wypowiedź Grzegorza Wierzchowskiego wraca jak bumerang. Kilka dni temu łódzki kurator oświaty powiedział, że LGBT "to wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości".

- Jeśli ktoś w to nie wierzy, ma wątpliwości, bo ja nie mam wątpliwości, to niech popatrzy, co dzieje się za naszą zachodnią granicą, np. w Niemczech - mówił Wierzchowski w rozmowie katolicką stacją.