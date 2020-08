Łódź. Odwołanie kuratora oświaty. Jest komentarz Dariusza Piontkowskiego

"Decyzja o odwołaniu łódzkiego kuratora oświaty była rozważana już od dawna i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami dot. LGBT" - napisał na Twitterze Dariusz Piontkowski, odnosząc się do sprawy odwołania Grzegorza Wierzchowskiego.

Szef resortu edukacji zaznaczył jednocześnie, że to wielka szkoda, iż "nasz koalicjant nie chciał zaczerpnąć wiedzy dotyczącej faktycznych powodów odwołania Pana kuratora u źródła".

Łódź. Kurator oświaty odwołany

Sprawę skomentował również wojewoda łódzki Tobiasz Bocheński. Poinformował, że to on złożył wniosek o odwołanie. "Była to decyzja wielokrotnie konsultowana i omawiana wcześniej z ministrem edukacji. Podyktowana głęboką analizą sytuacji w łódzkiej oświacie i nie miała żadnego związku z jego medialnymi wypowiedziami" - napisał.