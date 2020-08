Łódź. Kurator oświaty zwolniony. Mówił o groźnym "wirusie LGBT"

Kilka dni temu wypowiedź łódzkiego kurator oświaty w TV Trwam wywołała liczne kontrowersje. Grzegorz Wierzchowski powiedział, że obecnie społeczność LGBT obrała sobie za cel "młodego człowieka". - Jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszym, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości. Jedyną naczelną wartością jest pokazanie, że nie ma żadnych zasad i wartości, że wszystko wolno - mówił Wierzchowski.

Zbigniew Ziobro przyznaje pieniądze gminie anty-LGBT. "Pokazuje, że jest na prawo od PiS"

"Jeśli takie słowa wypowiada kurator oświaty, czyli człowiek mający czuwać nad realizacją programów nauczania, to oznacza jedno: w szkołach w Łódzkiem będziemy uczyć homofobii, nietolerancji i dyskryminacji, a stąd prosta droga do nienawiści i przemocy - napisał do ministra edykacji Tomasz Trela.