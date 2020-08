"Wirus ideologii LGBT". Lewica żąda dymisji łódzkiego kuratora oświaty

Grzegorz Wierzchowski opisywał na antenie TV Trwam, że obecnie społeczność LGBT obrała sobie za cel „młodego człowieka”. - To nie jest przypadek, że chcą ten... wirus. No jesteśmy na etapie wirusa, ale myślę, że ten wirus LGBT, wirus ideologii jest znacznie groźniejszym, bo to jest wirus dehumanizacji społeczeństwa, dehumanizacji młodych ludzi i odebrania im wartości. Jedyną naczelną wartością jest pokazanie, że nie ma żadnych zasad i wartości, że wszystko wolno - mówił Wierzchowski.