Dariusz Piontkowski i Piotr Zgorzelski gośćmi programu "Tłit"

Około godziny 7 w wyszukiwarce Google popularną frazą było hasło "wesele elementy fantastyczne" oraz "Wesele". Dokładnie o te tematy byli pytani tegoroczni maturzyści podczas egzaminu z języka polskiego. Uczniowie musieli zmierzyć się z tematem: "Jak wprowadzenie elementów fantastycznych do utworu wpływa na przesłanie tego utworu? Rozważ problem i uzasadnij swoje zdanie, odwołując się do podanych fragmentów "Wesela", do całego dramatu Stanisława Wyspiańskiego oraz do wybranego tekstu kultury".