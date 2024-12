Pogoda zmieni się w jedną noc. Najnowsza prognoza

Polskę zdominuje tzw. zgniły wyż, przynosząc pochmurne niebo i mgły. Pogoda jednak nie będzie sprawiedliwa, bo podzieli kraj niemal na pół. Będą miejsca, gdzie temperatura wzrośnie nawet do 8 st. C. W innych zobaczymy -2. Zmiana szykuje się w sylwestra.

Jak podaje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, północ Europy pozostaje pod wpływem niżów, podczas gdy reszta kontynentu, w tym Polska, znajduje się pod wpływem wyżów. Wyjątkiem jest północ kraju, gdzie wpływ ma zatoka niżowa znad Skandynawii. Nad Polskę nadciąga ciepłe powietrze polarne morskie, z wyjątkiem południowo-wschodnich krańców.

Pogoda na czwartek

W czwartek na północy, zachodzie i w centrum kraju przewidywane jest duże zachmurzenie, natomiast na pozostałym obszarze małe i umiarkowane. Miejscami, głównie na północy i zachodzie, mogą wystąpić opady deszczu lub mżawki. Na wschodzie rano możliwe są opady marznące, powodujące gołoledź. Rano miejscami mgły, na południu osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m.

Temperatura maksymalna od 0 st. C na południowym wschodzie, 3 st. C w centrum do 7 st. C na zachodzie i wybrzeżu. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodniego i południowego.

Pogoda w czwartek rano © Ventusky

W ciągu dnia zrobi się znacznie cieplej i na północnym wschodzie zobaczymy nawet 8 stopni Celsjusza.

Pogoda w czwartek po południu © Ventusky

Noc z czwartku na piątek

W nocy z czwartku na piątek zachmurzenie będzie duże, jedynie na południu małe i umiarkowane. Miejscami, zwłaszcza na północy i zachodzie, mogą wystąpić słabe opady deszczu bądź mżawki, a na południu także marznące opady, powodujące gołoledź. Miejscami mgły, na południu kraju osadzające szadź, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -5 st. C na południu do 6 st. C na północnym zachodzie.

Pogoda na piątek

W piątek przewidywane jest duże zachmurzenie, jedynie na krańcach południowych małe i umiarkowane. Miejscami mogą wystąpić słabe opady deszczu i mżawki, rano na południu i południowym wschodzie możliwe opady marznącej mżawki, powodujące gołoledź. Miejscami mgły ograniczające widzialność do 200 m, przed południem zanikające. Temperatura maksymalna od 0 st. C na Podkarpaciu do 7 st. C na wybrzeżu i zachodzie.

Gwałtowna zmiana pogody

Do końca roku czeka nas bardzo przyjemna pogoda, przeważnie z temperaturą powyżej zera stopni w ciągu dnia. Zmiana nastąpi w Nowy Rok. Niemal w całej Polsce zacznie padać deszcz.

Pogoda w Nowy Rok © Ventusky