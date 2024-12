Nie ma powodów do radości. Znamy prognozę pogody na sylwestra

Nie ma się co cieszyć. Na prawdziwą zimę w grudniu nie ma już co liczyć. Przed nami pochmurne dni z umiarkowanymi opadami i zróżnicowanymi temperaturami. Na zachodzie Polski będzie cieplej, z wartościami sięgającymi 7 st. C, natomiast wschód i południe kraju odczują chłodniejsze noce z przymrozkami. Wraz z końcem miesiąca spodziewamy się także silniejszego wiatru.

Ostatni tydzień grudnia przyniesie Polakom zróżnicowaną aurę – od umiarkowanych temperatur na zachodzie po przymrozki na wschodzie i w górach. Dominować będą chmury z lokalnymi przejaśnieniami, a w niektórych regionach, szczególnie na północy, możliwe są przelotne opady deszczu. Wschodnia i centralna Polska odczuje zimniejsze noce, zaś zachód kraju oraz Pomorze będą cieplejsze i łagodniejsze w ciągu dnia.

Czwartek, 26 grudnia

Czwartek upłynie pod znakiem pochmurnej pogody niemal w całym kraju, choć w niektórych regionach można liczyć na krótkie przejaśnienia. Na północnym zachodzie, w Szczecinie i okolicach Pomorza Zachodniego, pojawią się przejaśnienia, a temperatura w ciągu dnia osiągnie nawet 7 st. C. Nad Gdańskiem i Trójmiastem dominować będą jednak chmury, choć bez opadów, z maksymalną temperaturą wynoszącą 5 st. C.

Na wschodzie kraju, w rejonie Białegostoku i Olsztyna, będzie zdecydowanie chłodniej, z maksymalnymi temperaturami wynoszącymi zaledwie 1 st. C, a nocą termometry wskażą -3°C. Podobnie w Lublinie, gdzie chmury przyniosą zimniejszą aurę, z temperaturami w dzień sięgającymi jedynie 2 st. C.

Centrum kraju, w tym Warszawa i Łódź, pozostanie chłodne z przewagą chmur, a temperatury maksymalne wyniosą około 3 st. C. Na południu, w Krakowie i Katowicach, również spodziewana jest pochmurna aura, choć w ciągu dnia możliwe są krótkie przejaśnienia. Maksymalna temperatura wyniesie 3–4 st. C, a w nocy na Podhalu i w Tatrach spadnie nawet do -6 st. C.

Wiatr w całym kraju będzie słaby, osiągając maksymalną prędkość 7 km/h, co sprawi, że odczuwalna temperatura nie będzie znacznie niższa niż wskazania termometrów.

Piątek, 27 grudnia

W piątek sytuacja pogodowa niewiele się zmieni – dominować będą chmury, choć w niektórych regionach pojawią się słabe opady deszczu. Na północy, szczególnie w rejonie Gdańska i Trójmiasta, spodziewane są przelotne opady, a temperatura maksymalna wyniesie około 5 st. C.

We wschodniej Polsce, w tym w Lublinie, Chełmie i Białymstoku, nadal będzie zimno, z maksymalną temperaturą wynoszącą 1 st. C. Nocą prognozowane są przymrozki, które miejscami osiągną nawet -4 st. C. W centralnej części kraju, w Warszawie i Łodzi, przewidywana jest pochmurna pogoda bez opadów, a temperatura w ciągu dnia wzrośnie do około 3 st. C.

Na południu Polski, w Katowicach, Krakowie i na Podhalu, pojawią się lokalne przejaśnienia. Temperatura w ciągu dnia wyniesie 3–4 st. C, ale w nocy spadnie do około -2 st. C. Na zachodzie kraju, w Zielonej Górze i Wrocławiu, termometry pokażą nawet 6 st. C, co sprawi, że ten region pozostanie najcieplejszy w Polsce.

Wiatr nadal będzie słaby, co pozwoli na bardziej stabilną aurę bez większych odczuwalnych różnic temperatur.

Sobota, 28 grudnia

Sobota przyniesie nieco więcej przejaśnień, zwłaszcza na zachodzie kraju, jednak w wielu regionach nadal dominować będą chmury. Na Pomorzu Zachodnim, w rejonie Szczecina, przewidywane są rozpogodzenia, a temperatura w ciągu dnia osiągnie nawet 7 st. C. Podobnie będzie w Zielonej Górze i Wrocławiu, gdzie zachodni wiatr przyniesie cieplejsze masy powietrza, a temperatura wyniesie 6 st. C.

Na północy, w Gdańsku i Elblągu, niebo będzie bardziej zachmurzone, miejscami możliwe są słabe opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 5 st. C, jednak nocą spadnie do 0 st. C. Na Warmii i Mazurach w Olsztynie oraz na Podlasiu w Białymstoku utrzyma się chłodniejsza aura z maksymalną temperaturą w ciągu dnia do 2 st. C i nocnymi przymrozkami sięgającymi -3 st. C.

W centralnej Polsce, w Łodzi i Warszawie, dzień będzie pochmurny, choć możliwe są krótkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie około 3 st. C. Na wschodzie, w Lublinie i Zamościu, będzie chłodniej – termometry pokażą maksymalnie 2 st. C, a nocą temperatura spadnie do -3 st. C.

Południe kraju, w tym Kraków, Katowice i Zakopane, również będzie pochmurne, jednak lokalnie mogą pojawić się przejaśnienia. W dzień temperatura osiągnie 4–5 st. C, a nocą w rejonach górskich może spaść nawet do -4 st. C.

Niedziela, 29 grudnia

W niedzielę pogoda stanie się bardziej dynamiczna, zwłaszcza na południu i wschodzie kraju. Na Pomorzu, w rejonie Gdyni, Słupska i Koszalina, chmury będą dominować, a lokalnie możliwe są słabe opady deszczu. Maksymalna temperatura wyniesie 5 st. C, co uczyni ten region jednym z cieplejszych w kraju.

W centralnej Polsce, w Łodzi, Kaliszu i okolicach Warszawy, nadal dominować będą chmury, jednak bez większych opadów. Temperatura maksymalna wyniesie około 4 st. C, ale nocą spadnie do 0 st. C. Wschód kraju, w tym Białystok, Chełm i Lublin, pozostanie chłodny i pochmurny. Maksymalna temperatura wyniesie jedynie 2 st. C, a nocą w regionach tych prognozowane są przymrozki do -3 st. C.

Południowe regiony, takie jak Kraków, Zakopane czy Rzeszów, będą zmagać się z umiarkowanymi opadami deszczu, szczególnie w godzinach popołudniowych. Temperatura w ciągu dnia wyniesie 5 st. C, ale w nocy spadnie do -2 st. C. W górach, w rejonie Tatr, możliwe są opady śniegu przy ujemnych temperaturach.

Na zachodzie Polski, w Zielonej Górze i Wrocławiu, będzie cieplej, z maksymalną temperaturą do 6 st. C. Region ten pozostanie jednym z bardziej stabilnych pogodowo, z niewielkim zachmurzeniem i brakiem opadów.

Poniedziałek, 30 grudnia

Poniedziałek przyniesie kolejne zmiany w pogodzie. Na Pomorzu Zachodnim i w rejonie Szczecina spodziewane są przelotne opady deszczu, choć temperatura pozostanie łagodna – w ciągu dnia osiągnie 6 st. C, a nocą spadnie do 1 st. C. Podobna sytuacja wystąpi w Gdańsku i Trójmieście, gdzie dominować będą chmury z niewielkimi opadami i temperaturą maksymalną do 5 st. C.

Na wschodzie kraju, w Białymstoku i Lublinie, poniedziałek będzie pochmurny z chłodniejszą aurą. W dzień termometry wskażą maksymalnie 2 st. C, a nocą spadną do -2 st. C. W centralnej Polsce, w Warszawie i okolicach, utrzyma się chłodna, pochmurna pogoda bez opadów, a temperatura wyniesie 3 st. C.

Na południu kraju, w Krakowie, Rzeszowie i Katowicach, mogą pojawić się krótkie przejaśnienia. Temperatura maksymalna wyniesie 5–6 st. C, a w górach, szczególnie w rejonie Zakopanego, możliwe są lokalne opady śniegu przy temperaturach ujemnych.

Wiatr tego dnia stanie się silniejszy, szczególnie na północy i wschodzie kraju, osiągając prędkość do 18–25 km/h, co może potęgować odczucie chłodu.

Wtorek, 31 grudnia

Ostatni dzień grudnia przyniesie stabilniejszą pogodę w całej Polsce. Na północy, w rejonach Gdańska, Koszalina i Słupska, prognozowane są krótkie przejaśnienia, a temperatura w ciągu dnia wyniesie 5 st. C. Na zachodzie, w Szczecinie i Zielonej Górze, również będzie dość pogodnie z temperaturą maksymalną sięgającą 6 st. C.

W centralnej Polsce, w Łodzi i Warszawie, wtorek upłynie pod znakiem pochmurnego nieba, ale bez większych opadów. Temperatura w dzień osiągnie 4 st. C, a nocą spadnie do 0 st. C. Na wschodzie, w Lublinie i Białymstoku, utrzyma się chłodna aura z temperaturą maksymalną do 2 st. C i przymrozkami w nocy.

Południe Polski, w tym Kraków, Katowice i Zakopane, pozostanie pochmurne z lokalnymi przejaśnieniami. W rejonach górskich, przy ujemnych temperaturach, mogą pojawić się niewielkie opady śniegu. Temperatura w dzień wyniesie 5 st. C, a nocą spadnie do -3 st. C.

Wiatr w całym kraju będzie umiarkowany, a jego prędkość wzrośnie do 22–25 km/h, zwłaszcza na północy i wschodzie, co może utrudnić odczuwanie wyższych temperatur.