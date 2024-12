Polska podzielona. Prognoza na święta nie pozostawia złudzeń

Polska, podobnie jak większość Europy, jest pod wpływem rozległego wyżu rozciągającego się od Atlantyku po Rosję. Na północy kraju odczuwalny jest wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, który przynosi nieco cieplejsze powietrze polarne morskie. Z kolei południowy wschód pozostaje w chłodniejszej masie powietrza znad Ukrainy.

Pogoda na Boże Narodzenie

W środę przewidywane jest umiarkowane i duże zachmurzenie. Na północy kraju mogą wystąpić opady deszczu i deszczu ze śniegiem, lokalnie mżawki, a na południu opady śniegu i deszczu ze śniegiem.

Do południa lokalnie mogą występować mgły ograniczające widzialność do 200 metrów. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 do 4 stopni Celsjusza, nad morzem do 6 stopni Celsjusza, a na terenach podgórskich Karpat od -2 st. do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, południowo-zachodni, a na południowym wschodzie północny i północno-wschodni. W Karpatach wiatr w porywach osiągnie 55 km/h, co może powodować lokalne zamiecie i zawieje śnieżne.

W Warszawie ciśnienie w południe wyniesie 1025 hPa, a prognozy wskazują na jego wzrost.

W nocy zachmurzenie będzie duże z rozpogodzeniami na południu. W północnej i środkowej części kraju opady deszczu będą postępować od zachodu, na Mazowszu pojawią się opady deszczu ze śniegiem, a na krańcach wschodnich i południowo-wschodnich lokalnie śnieg. Od Podlasia po Mazowsze możliwe są marznące opady powodujące gołoledź. Na południu i miejscami w centrum mogą wystąpić mgły marznące ograniczające widzialność do 200 m.

Temperatura minimalna wyniesie od -4 st. Celsjusza, -3 st. Celsjusza na południowym wschodzie do 4-5 stopni Celsjusza na północnym zachodzie i wybrzeżu, a w kotlinach karpackich lokalnie spadnie do -12 stopni C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowo-zachodni, na południowym wschodzie słaby, zmienny, w Karpatach słaby i umiarkowany, północno-wschodni. Na drogach Polski wschodniej i południowej lokalnie ślisko.

W czwartek zachmurzenie będzie duże z opadami deszczu postępującymi od zachodu. Na wschodzie początkowo możliwy deszcz ze śniegiem, śnieg oraz przejściowo opady marznące deszczu powodujące gołoledź. Temperatura maksymalna wyniesie od 1 st. C. na wschodzie do 7 st. C,. 8 st. C. na zachodzie, a na południowym wschodzie chłodniej, od -2 st. C. do 0 st. C. Wiatr będzie słaby, nad morzem umiarkowany, z kierunków zachodnich i południowych.