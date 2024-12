Scena już stoi. Ale jest inny problem z sylwestrem Republiki

W zbudowanym w latach 70-tych XX wieku hotelu Kamena już nie pamiętają, kiedy ostatnio 60-tysięczny Chełm przeżywał takie oblężenie. Rok temu do ostatniej chwili przed sylwestrem w hotelu były jeszcze wolne miejsce noclegowe. W tym roku jest zupełnie inaczej.

- Już od tygodnia nie mamy miejsc. Z tego co słyszymy, to wszędzie w mieście i okolicach również ich nie ma - usłyszeliśmy w recepcji Kameny.

W innych miejscach ceny również są bardzo atrakcyjne. Jednoosobowy pokój w obiektach należących do MOSiR, i to w podwyższonym standardzie, można mieć za jedyne 100 zł. Dwójkę za 180 zł. Płatność, podobnie jak w większości pozostałych oferowanych przez urząd miejsc, również tylko gotówką i z góry.

We wniosku ze zgłoszeniem imprezy masowej, które wpłynęło do Urzędu Miasta Chełm zapisano, że weźmie w niej udział 3 tys. osób. Ale to liczba, która ma się zmieścić tuż przed sceną, na terenie ogrodzonym barierkami. Plac Łuczkowskiego w centrum Chełma, gdzie stoi już scena, pomieści więcej osób.