1,6 mln zł dla Republiki. Z tego regionu pieniądze płyną strumieniem

Do sylwestra Republiki dokłada się też miasto Chełm. Z budżetu miasta popłynie na ten cel 615 tys. złotych. Pieniądze bezpośrednio nie trafią do stacji, ale miasto za pośrednictwem swojego domu kultury opłaci m.in. honoraria artystów i koszty zabezpieczenia. W Chełmie rządzi prezydent Jakub Banaszek, który wprawdzie jest bezpartyjny, ale jednak bardzo bliski Prawu i Sprawiedliwości. Do 2021 roku był w Porozumieniu Jarosława Gowina, a do niedawna zasiadał w zarządzie stowarzyszenia OdNowa, którego liderem jest poseł PiS Marcin Ociepa. Kiedy zaś w 2020 roku pracę w rządzie PiS stracił wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński, to prezydent Banaszek wyciągnął pomocną dłoń i zatrudnił go na stanowisku swojego zastępcy.