Bon turystyczny. ZUS uruchomił specjalną infolinię

- Konsultanci specjalnej infolinii udzielają informacji osobom, które chcą skorzystać z Polskiego Bonu Turystycznego oraz podmiotom turystycznym, które chcą przystąpić do programu. Wyjaśniają wątpliwości dotyczące między innymi prawa do bonu - tłumaczy prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Bon turystyczny jako usługa elektroniczna

Jak informuje ZUS, obecnie dobiega końca proces wdrożenia oprogramowania do obsługi bonu turystycznego. Już wkrótce na Panelu Usług Elektronicznych (PUE ZUS) w panelu bocznym powstanie osobna zakładka dla podmiotów turystycznych. Zostanie ona udostępniona w nocy z piątku na sobotę (z 24 na 25 lipca). Natomiast dla chętnych do skorzystania z bonu turystycznego ostanie ona uruchomiona z w nocy z z 31 lipca na 1 sierpnia.

Bon turystyczny. Dla kogo?

Wartość wprowadzonego niedawno bonu turystycznego wynosi jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz tysiąc zł na dla dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością. Ma on formę elektroniczną i jest ważny do do końca marca 2022 r. Trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej, gdzie będzie można nim płacić. Koordynuje je Polska Organizacja Turystyczna.